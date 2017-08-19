19.08.2017
Волкер обсудит Украину в Минске, Вильнюсе и Киеве
Источник: КорреспонденТ.net
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер встретится с представителем России в Минске 21 августа, говорится в пресс-релизе госдепартамента США.
"Специальный представитель США по переговорам на Украине Курт Волкер поедет в Минск, где встретится 21 августа с представителем российского правительства и обсудит российско-украинские отношения", − информирует Госдеп.
Ведомство не называет имени российского представителя, но ранее с российской стороны диалог с США по Украине вел помощник президента России Владислав Сурков.
Отмечается, что Волкер также посетит Литву, где обсудит Украину, а 23 августа прилетит в Киев, где присоединится к министру обороны США Джеймсу Мэттису. Представители Вашингтона обсудят "последующие шаги в дипломатических переговорах по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины".
Ранее сообщалось, что Мэттис приедет в Украину 24 августа где встретится с президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны страны Степаном Полтораком.
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