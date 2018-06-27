27.06.2018
Волкер охарактеризовал ситуацию на Донбассе
Источник: Корреспондент.net
На Донбассе идет не гражданская война, а конфликт между двумя государствами. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер на конференции ОБСЕ.
"В случае с Украиной то, что мы видим – это не этнический конфликт, это не местный конфликт, это не гражданская война, это не конфликт между россиянами и украинцами. Это конфликт между государством и государством. Это конфликт, в котором Россия размещает свои силы на территории Украины", – сказал он.
По словам Волкера, на Донбассе происходит "что-то подобное" незаконной аннексии Крыма Россией.
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине считает, что решить проблему Донбасса могли бы миротворческие силы ООН, "которые создадут безопасную ситуацию на Донбассе и обеспечат условия, при которых могут быть выполнены Минские соглашения".
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