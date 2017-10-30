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30.10.2017

Волкер: ООН в Донбассе поможет выполнить Минск

Источник: КорреспонденТ.net

Введение миротворческой миссии в ООН должно помочь разрешить спор между Украиной и Россией о последовательности выполнения пунктов минских соглашений. Как заявил спецпредставитель США Курт Волкер в интервью Hromadske, выполнение требований Минска проблематично, так как "между сторонами нет никакого доверия".

 

"Идея миротворческой миссии - разбить эту циклическую дискуссию "что сначала - безопасность или политические шаги?". Благодаря международной миротворческой миссии мы сможем обеспечить безопасность, предоставить время и пространство, и Украина сможет начать выполнять остальные условия минских соглашений", - сказал Волкер.

По его мнению, после введения миротворческой миссии можно будет "обеспечить нормализацию ситуации, доступ, чтобы организовать местные выборы и сделать другие шаги, предусмотренные Минском".

Волкер также уверен, что Россия должна вывести свои силы из временно оккупированного Донбасса, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать свою работу.

"Все возможно, если этого захотеть. И если люди не делают каких-то вещей, они просто не хотят их делать. Мы надеемся на то, что активное вовлечение США в более широкий процесс, разговоры с Россией напрямую, четкий посыл, что санкции продолжатся, а отношения между Россией и США не улучшатся, пока эти вопросы не будут решены, изменят ситуацию", - сказал Волкер.

 

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