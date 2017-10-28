28.10.2017
Волкер остался доволен визитом в Украину
Источник: КорреспонденТ.net
Специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер положительно оценил встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом спецпредставитель написал у себя в Twitter в субботу, 28 октября.
"Прекрасно вернуться в Киев в пятый визит, начиная с июля. Начал с хорошей встречи с президентом Порошенко", - написал Волкер.
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