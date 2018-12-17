17.12.2018
Волкер отменил встречу с помощником Путина Сурковым из-за агрессии в Керченском проливе
Источник: Українські новини
Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер отменил запланированную на декабрь в Москве встречу с помощником Президента России Владиславом Сурковым из-за российской агрессии по отношению к украинским судам и военным морякам в Керченском проливе.
Об этом он сообщил журналистам в ходе видеоконференции, передают Українськi Новини.
"Я предложил приехать с визитом в Москву в этом месяце. Я готовился к этой поездке, когда Россия атаковала украинские корабли в Черном море", - сказал он.
Волкер напомнил, что из-за этого акта агрессии Президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с российским Президентом Владимиром Путиным.
Он добавил, что решил поступить так же и отложить свою встречу, пока Россия держит в плену украинских моряков.
Волкер посетит Украину в декабре, в частности Киев и один из украинских портов в Черном море.
Новости раздела
Мир
17.12.2018
Турист уронил смартфон в кишащую крокодилами реку
Очевидец снял это на видео, которое в короткие сроки стало вирусным. За четыре дня оно набрало 380 тысяч просмотров.
Мир
15.12.2018
Переговоры между Украиной, Россией и ЕС по газу пройдут в январе 2019 в Бельгии
Переговоры между Украиной, Россией и ЕС по газу пройдут в январе 2019 в Бельгии
Мир
15.12.2018
Опубликовано видео столкновения поездов в Турции
После столкновения несколько вагонов перевернулись, еще два столкнулись с надземным пешеходным переходом.
Мир
15.12.2018
Варфоломей благословил митрополита Епифания – СМИ
Епифаний сам позвонил Вселенскому патриарху, чтобы сообщить о своем избрании, сообщают источники.
Мир
14.12.2018
Шведка имплантировала под кожу 30 чипов
Процесс операции она сняла на видео. Саму процедуру она сравнила с рисованием татуировок.
Мир
14.12.2018
Космический зонд Parker Solar прислал рекордно близкое фото атмосферы Солнца
Следующий сближение с Солнцем зонд должен начать 4 апреля
Мир
14.12.2018
В Страсбурге открыли Рождественскую ярмарку после теракта
Охрана на ярмарках все еще усилена
Мир
14.12.2018
В Канаде нашли один из крупнейших в XXI веке алмазов размером с куриное яйцо
Алмаз занимает 7 место по размерам всех алмазов, найденных в 21 веке
Мир
13.12.2018
ЕС продлил санкции против РФ из-за невыполнения "минских договоренностей"
Страны Европейского Союза проголосовали единогласно за продление санкций против России
Мир
13.12.2018
В Израиле палестинец застрелил двух военных
Теракт произошел на автобусной остановке к северу от Иерусалима. В армии Израиля пообещали найти террориста.
Мир
12.12.2018
Консерваторы не смогли отправить Мэй в отставку
Тереза Мэй заручилась поддержкой однопартийцев и останется премьер-министром Великобритании.
Мир
12.12.2018
ЕП принял резолюцию по санкциям против России
Европейский парламент одобрил резолюцию, призывающую к ужесточению санкций Евросоюза против России.
Мир
12.12.2018
Европарламент выступил против Северного потока-2
В принятой резолюции утверждается, что Северный поток-2 – "это политический проект, представляющий угрозу европейской энергетической безопасности".
Мир
11.12.2018
Time выбрал лучшие фото 2018 года
На этих снимках запечатлены самые значимые события уходящего года. На одном из фото - украинский спортсмен Александр Абраменко.
Мир
11.12.2018
Меркель исключила дальнейшие переговоры по Brexit
Дальнейших переговоров об условиях выхода Великобритании из ЕС не будет, заявила канцлер Германии после встречи с Терезой Мэй.
Мир
10.12.2018
Британский премьер отменила завершающее голосование по Brexit
Голосование по Brexit должно было состояться 11 декабря
Мир
10.12.2018
Samsung показал свой смартфон с "дырой" в экране
Новая технология позволяет сэкономить пространство лицевой панели устройства и избежать популярного "выреза".
Мир
10.12.2018
Протесты в Париже усиливаются. Макрон готовит речь
Французы намерены продолжать протестные акции, несмотря на уступки со стороны правительства. К "желтым жилетам" присоединились радикалы и школьники.
Мир
10.12.2018
В Одессе захватили медуниверситет - МОЗ
В Минздраве сообщают, что около 8:00 неизвестные лица силой захватили здание заведения и не пускают работников на рабочие места.
Мир
10.12.2018
Мэй отложила голосование парламента по Brexit
Голосование должно было состояться завтра, но премьер решила его отменить из-за вопроса об ирландской границе.
Мир
09.12.2018
22-летний инженер Google умер на рабочем месте
Крульчик работал в компании с начала 2016 года
Мир
09.12.2018
Протесты во Франции: задержаны более 1700 человек
Только в Париже были задержаны 1150 человек, из которых 619 помещены под стражу. У многих нашли оружие.
Мир
09.12.2018
МИД Франции Трампу: Оставьте нашу страну в покое
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан отреагировал на комментарии президента США Дональда Трампа о беспорядках в Париже.