Волкер поддержал повышение цен на газ в Украине

Источник: Корреспондент.net

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что повышение цены на газ для населения будет способствовать реформе энергетического сектора в стране.

По его словам, сделав этот шаг, Киев начнет структурную реформу энергетического сектора в Украине и всей экономики.

"Это необходимо было сделать, поскольку этот сектор не столь устойчив, как был когда-то. Данное же решение будет способствовать стабильности в энергетической сфере", - сказал Волкер.

Он также добавил, что система субсидий должна будет смягчить рост цен для семей с низким доходом.

"Конечно, в зимний период, когда наступит холодная погода, повышение цен может вызвать трудности у некоторых людей. Насколько я понимаю, правительство реализует достаточно значительную программу субсидий для семей с низким доходом, что должно компенсировать им высокие цены", - сказал дипломат.