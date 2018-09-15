Волкер призывает продлить закон о статусе Донбасса

Источник: Корреспондент.net

Спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер призвал Верховную Раду продлить действие Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

"[Украина] приняла закон об особом порядке (местного самоуправления на Донбассе - ред.), она приняла закон об амнистии, она готова провести местные выборы... Украинские власти не могут внедрить эти идеи до тех пор, пока территории будут оккупированными. Мы должны сосредоточить внимание, чтобы территории стали деоккупированными", - подчеркнул Волкер.

По его словам, "очень важно, чтобы Украина продлила действие закона об особом порядке", чтобы не дать РФ возможности использовать это против Украины.

Волкер подчеркивает, что продление действия этого закона будет способствовать сохранению санкций ЕС против России.

"Как вы знаете, мнения многих людей в ЕС сводятся к тому, что они хотели бы отменить санкции, даже если Россия ничего не сделала для выполнения ее части минских соглашений", - напомнил Волкер.