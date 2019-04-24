Волкер раскритиковал решение России по паспортам

Источник: Корреспондент.net

Решение России упростить процесс получения гражданства для жителей неподкотрольных районов Донбасса подрывает попытки имплементации Минских договоренностей. Об этом написал на своей странце в Twitterспецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в среду, 23 апреля.

"Это решение России по выдаче паспортов носит весьма провокационный характер и взято из "оккупационного плана", оно подрывает попытки имплементировать Минские договоренности и вернуть Донбасс под контроль Украины", – отметил Волкер.

Американский диплмат подчеркнул, что "Донбасс – это Украина, а его жители, вне зависимости от того, на каком языке они говорят, украинцы".