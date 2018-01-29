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29.01.2018

Волкер: Размещение миссии ООН на Донбассе может начаться с линии разграничения

Источник: 112.ua

Соединенные Штаты Америки считают, что для проведения выборов на Донбассе миссия ООН должна быть размещена на всей территории региона, при этом размещение может начаться с линии разграничения. Об этом спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер заявил 29 января на телефонном брифинге в Брюсселе.

"США хотят, чтобы мандат миссии ООН предполагал больше, чем защиту (сотрудников ОБСЕ, – ред.), – отметил он. – США хотят, чтобы зона размещения миссии была на всей территории конфликта, в том числе на границе с РФ". 

В то же время спецпредставитель Госдепартамента предположил, что "размещение миссии ООН может начаться с линии разграничения".

Он также отметил, что сроки возможного развертывания миссии не определены. "Пока неясно, когда это произойдет", – заявил он.

Волкер также подчеркнул, что на первом этапе необходимо "достижение долгосрочного перемирия".

Напомним, 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. Он высказался за то, чтобы миротворческие войска размещались на линии соприкосновения сторон и "ни на каких других территориях".

В то же время Украина с партнерами настаивает, что миротворцы должны находиться на всей оккупированной территории, включая неконтролируемую часть государственной украинско-российской границы.

 

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