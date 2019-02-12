Волкер: Репутация Украины зависит от выборов

Источник: Корреспондент.net

Представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер обсудил с главой МВД Арсеном Аваковым риски прохождения избирательной кампании на выборах президента. Об этом во вторник, 12 февраля сообщил Аваков в своем микроблоге Twitter.

Во время двусторонней встречи Волкер отметил, что на карту поставлена репутация Украины.

"Репутация Украины будет зависеть от того, как пройдут выборы", - процитировал Волкера Аваков. Он также отметил, что выборы должны быть прозрачными и честными.