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29.08.2017

Волкер: США против замораживания вопроса Крыма

Источник: КорреспонденТ.net

Замораживать вопрос возвращения аннексированного Крыма под контроль Украины в США не намерены. Об этом в интервью Deutsche Welle заявил спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер. 

"Я с этим не согласен. Я не вижу разницы между российским вторжением и оккупацией как Крыма, так и на Донбассе. Кроме того, в случае с Крымом россияне также заявили об аннексии этой территории, не только ее оккупации, но и ее присвоении. Я не думаю, что мы должны воспринимать или легитимизовать любые из этих действий", - отметил Волкер, комментируя предложение председателя немецкой либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера заморозить вопрос возвращения Крыма Украине. 

Волкер добавил, что целью Вашингтона является достижение прогресса как в установлении мира и украинского суверенитета на Донбассе, так и в вопросе возвращения Крыма Украине. 

"Нам нужно осуществить прогресс на всех направлениях", - отметил Волкер. 

Он подчеркнул, что прогресс в одном направлении не должен непосредственно зависеть от прогресса в другом. 

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