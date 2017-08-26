Волкер: Украине не стоит возвращать ядерное оружие

Источник: КорреспонденТ.net

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает отказ Киева от ядерного оружия правильным решением. Об этом он сказал в интервью журналисту Андрею Пальчевскому.

"Если бы Украина не присоединилась к странам, которые отказались от ядерного оружия, то это не было бы хорошим решением. Не думаю, что ядерное оружие было бы чем-то позитивным для Украины. Мне не хотелось бы, чтобы Украина снова возрождала этот процесс", - сказал Волкер.

Он отметил, что сейчас существуют большие проблемы в сфере безопасности с Россией, на Востоке и в связи с аннексией Крыма.

"В 1994 году никто и не думал, что Россия может так сделать. Никто не ожидал, что появится такая проблема над которой мы должны работать. Восстановление суверенитета в Украине должно происходить посредством системы безопасности в Украине", - говорит американский спецпредставитель.

Волкер призвал задуматься о жизни людей на востоке Украины, которые, по его словам, помимо прочего, не владеют информацией о происходящем в Киеве.

"Сейчас это очень драматичная история... Сейчас я вижу, что это было правильным решением в 1994 году с Будапештским меморандумом. И мы продолжаем работать над развитием Украины как успешной державы, восстанавливать ее суверенитет", - подчеркнул Волкер.