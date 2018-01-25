Волкер заявил, что Россия не достигла своих целей в Украине

Источник: 112.ua

Россия не смогла достичь своих целей в конфликте на востоке Украины. Такое мнение высказал специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Россия надеялась привести к власти более дружественное правительство в Киеве, чтобы удержать Украину в сфере своего влияния, но это привело к противоположному эффекту. Все завершилось трагедией, поскольку очень много людей пострадали в результате этого конфликта. Более десяти тысяч человек погибли, и более миллиона человек стали вынужденными переселенцами, однако Россия своих целей в Украине не достигла", - отметил Волкер.

Он также добавил, что вероятно, Россия не намерена оккупировать всю территорию Украины, а "преследует, скорее, политические цели - дестабилизировать Украину, влиять на политику Киева и попробовать вбить клин между Украиной и Западом".

Говоря о ситуации на Донбассе, Волкер подчеркнул, что боевые действия на востоке Украины не являются гражданской войной.

"Безусловно, это не гражданская война. Чтобы это понять, достаточно посмотреть, сколько русскоязычных живет на всей территории Украины. Между жителями нет конфликта, там нет дискриминации. Так что конфликт затронул только одну часть востока Украины. Почему? Потому что он начался с гибридной войны, со вторжения России в Украину", – добавил Волкер.