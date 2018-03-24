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24.03.2018

Волоколамск подвел итоги мартовских выбросов

Источник: DW

Вечером накануне пикета у въезда на полигон "Ядрово" дежурит небольшая инициативная группа местных жителей. Они приезжают поочередно, на два-три часа, привозят термосы с кофе, иногда уходят погреться в машины. Как наблюдатели Алексея Навального стояли на избирательных участках и считали опущенные в урну бюллетени, так и они стоят у свалки и записывают число мусоровозов. "Машины с нашим мусором, из Волоколамска, пишу в одну колонку, с московским - в другую. Должно быть не более 80 в сутки", - объясняет Анна. Она работает управляющей ресторанов в Москве, но уже две недели занимается только делами инициативной группы. По ее словам, за этот месяц  научилась отличать логотипы всех мусорных компаний, разбираться в экологических терминах, сравнивать одни замеры воздуха с другими и объяснять все это приезжающим журналистам. "Мы теперь тут все немножко экологи", - говорит она. Мимо проезжают машины и сигналят в поддержку.

Активисты у полигона: кто эти люди?

Сама инициативная группа возникла стихийно, когда в ночь с 22 на 23 февраля случился заметный выброс свалочного газа. Ощутимый по всему городу запах ("как будто плиту включил, но не зажег" - так его описывают жители) заставил многих позвонить в МЧС. Выбросы повторились еще несколько раз, люди начали жаловаться на головную боль, отеки, сдавленное дыхание, кожные аллергические реакции. Обращение в местную больницу не помогло - людям выписывали противоаллергические препараты, но диагноз "отравление" официально не ставили. Даже когда 21 марта в больницу доставили более 50 детей с похожими симптомами. "А про детей вы узнаете. Как скажет следствие, - ответил на вопрос корреспондента DW о том, что с ними все-таки случилось Михаил Сылка, заместитель министра экологии и природопользования Московской области. - Я, например, уже знаю, но это врачебная тайна". На вопрос, связано ли это с мусором, он покачал головой.

Субботний пикет 24 марта на городской площади перед зданием администрации начался в полдень. Запаха в городе в этот день не было. Анонсы о пикете были во всех группах и социальных сетях города, в том числе на большом экране у входа в центральный универмаг. Многие приносили самодельные плакаты.

Об истории полигона (открылся в 1979 году, но только с 2013-го сюда стали завозить мусор из других районов Московской области и Москвы), причинах выбросов свалочного газа (должно было ездить 80 мусоровозов в сутки, а на самом деле было 400-600) и последствиях (массовые отравления) охотно и подробно говорит практически каждый житель города. Мария, например, пришла на пикет с мужем. В одной руке у нее справка со списком лекарств от отравления, которые ей выдал врач местной больницы, в другой – фотография странного транспортного средства. "Это распылитель, который власти решили пустить по городу, чтобы не пахло. С лимонным запахом! Интересно, как они планируют гоняться за выбросами, которые происходят ночью или утром, из-за перепадов давления и температуры", - поясняет Мария. По ее словам, уже 28 человек подали иски против полигона "Ядрово". Их отклонили сразу, не объяснив причины.

Главное требование жителей – немедленно прекратить ввоз мусора на полигон "Ядрово". После часового стояния с плакатами к толпе вышла председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич. Она объявила в мегафон, что нидерландская компания Multriwell (город уже по свойски зовет их "наши голландцы"), которая будет работать с полигоном, поставила условие – накопить нужное количество мусора. Тогда можно будет будет провести дегазацию. Фактически, это означает, что закрыть свалку сейчас нельзя. Люди перебивали Юденич,свистели и все равно кричали "Закрыть, закрыть"!

Городу также представили нового главу Волоколамского района Андрея Вихарева (предыдущего накануне уволил губернатор Московской области). "А кто его назначил? Почему не мы? Будет ли он жить в городе или как прошлый, в Рузу укатит? " - выкрикивали люди.

Экскурсия для активистов

Пикет уже в меньшем составе продолжился у въезда на свалку. Ворота предусмотрительно закрыли, а за ними, на всякий случай, поставили сотрудников ОМОНа. К свалке пришла с отцом и девочка Таня, которая стала символом борьбы горожан за чистый воздух. Она охотно раздавала интервью, сказала, что ей приятно внимание, но все же лучше, чтобы оно было направлено на проблемы свалки.

Пикет у полигона закончился экскурсией для самых активных жителей. Им показали, как идет подготовка к дегазации, которую начнут 14 апреля и дали задать вопросы коммерческому директору компании Multriwell Юджину Тиммермансу, которая будет ее проводить ("Никогда не видел, чтобы местные жители так интересовались этим вопросом", - сказал он).  Также активистам поставили палатку прямо на полигоне, чтобы они могли следить за подготовительными работами. Прежнюю, которую еще до выборов подарила митингующим Ксения Собчак, снесли через двое суток как агитационную. 

Обещанные на пикете у администрации результаты расследования о том, чем именно отравились взрослые и дети, жителям в итоге не показали. "Следственный комитет еще работает", - ответили представители полигона.

 

 

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