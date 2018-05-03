Волоколамский городской суд отклонил иск о закрытии полигона "Ядрово"

Источник: DW

Волоколамский городской суд отклонил коллективный иск о закрытии мусорного полигона "Ядрово", сообщает в четверг, 3 мая, агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. В своем заявлении местные жители требовали прекратить прием отходов и провести рекультивацию полигона.

В понедельник, 7 мая, Волоколамский городской суд рассмотрит еще один коллективный иск от местных жителей. Оба исковых заявления были переданы в суд до начала массовых протестов, отмечает агентство.

Митинги против свалок

В ряде городов Московской области 14 апреля состоялись митинги против мусорных полигонов. В Волоколамске протесты против мусорного полигона "Ядрово" длятся уже несколько недель.

Ранее более 500 жителей Волоколамска, из них более 400 детей, обратились за медицинской помощью с жалобами, которые они связывают с выбросами газа на свалке "Ядрово". Жителям города начали выдавать респираторы и маски.