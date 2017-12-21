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21.12.2017

Волонтеры наглядно показали обстрелы Донбасса с территории РФ в начале войны: карта

Источник: Апостроф

Волонтеры опубликовали интерактивную карту обстрелов из России по территории Украины летом 2014 года.

Об этом сообщил Bellingcat в своем расследовании.

За период лета 2014 года артиллерийские подразделения российских вооруженных сил обстреляли территорию Украины не менее 149 раз. Еще 130 локаций были расценены, как вероятные позиции для артиллерийских обстрелов.

"В этом отчете полностью изучен аспект участия российских военных в конфликте... Используя доказательства открытых источников, этот отчет пытается документировать полную шкалу российских артиллерийских нападений на Украину летом 2014 года", - отмечают расследователи.

Волонтеры узнали, что артиллерийские атаки со стороны РФ начались с начала июля 2014 года и усилились в августе и сентябре 2014 года.

"Трансграничные артиллерийские нападения можно найти во всей пограничной зоне конфликта в Донецкой и Луганской областях", - пишут в Bellingcat.

Они также считают, что подобные атаки нельзя считать случайными.

"Эти нападения могут рассматриваться только как военные действия Российской Федерации против Украины", - сделали вывод волонтеры Bellingcat.

 

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