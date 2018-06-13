Вооруженные силовики окружили психбольницу в Киеве

Источник: Корреспондент.net

В Киеве в районе стадиона Спартак и психиатрической больницы им. Павлова проходят масштабные учения силовиков. Об этом в среду, 13 июня, сообщает издание Страна.

"Да, у нас тут идет операция "Гром", - пояснили силовики.

При этом сотрудники психиатрической больницы сообщили, что их никто не предупреждал об учениях и люди, в том числе и многие пациенты, были в шоке от происходящего.

"Такое ощущение было, что сейчас нас штурмом брать будут. Хотя зачем - было непонятно. Уже шутить начали, что прислали спецназ, чтобы найти в нашем учреждении достойного кандидата в президенты", - сказал один из врачей.

Об учениях позже сообщили в Facebook столичной полиции.

"Сегодня в Киеве проходят полицейские учения. По легенде, злоумышленники, ранив предпринимателя, взяли его в заложники. Правоохранители отрабатывают соответствующие оперативные планы для задержания нападавших и освобождения мужчины: вовлечены все профильные службы. Просим не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам", - говорится в сообщении.

Как сообщает Информатор, в столице проходят учения в рамках операции "Заложник". По легенде, около 9:00 на Воздухофлотском проспекте, 66л, на предпринимателя с сумкой напали неизвестные. Мужчину посадили в автомобиль Volkswagen белого цвета.

Преступники вооружены автоматическим оружием. Машина скрылась в направлении Жулян. В городе введен план-перехват.

Это уже вторые учения за последние два дня. Днем ранее под Киевом полиция со стрельбой ловила вооруженных грабителей и освобождала заложников.