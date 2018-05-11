Вопрос автокефалии Украины перенесен на июнь – СМИ

Источник: Корреспондент.net

В Синоде Константинопольского патриархата перенесли дату рассмотрения вопроса предоставления автокефалии Украинской православной церкви на июнь. Об этом сказала заведующая отделом философии и истории религии Института философии НАНУ Людмила Филипович, сообщает 5 канал в пятницу, 11 мая.

"Дата проведения Синода перенесена на июнь. Это, наверное, связано с тем, что патриарх себя не очень хорошо чувствует, а, возможно, есть сложности, которые возникли в процессе, как он сказал, консультирование с различными православными церквями", – отметила Филипович.

По ее словам, внутри Вселенской церкви существуют противостояния в отношении решения об автокефалии УПЦ.

Филипович также отметила, что на самом деле вопрос предоставления Украинской церкви автокефалии рассматривается около двух лет.

"Процедура такова, что собирается Синод Константинопольского патриархата, который состоит из различных епархий... И они фактически уже два года исследует этот вопрос, потому что комиссия была создана в 2016 году... Думаю, им хватило два года для изучения этого вопроса", – добавила она.

Ранее и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о встрече с Вселенским патриархом Варфоломеем. Она со ссылкой на его слова отметила, что патриарх чувствует давление от противников идеи автокефалии УПЦ.