Вопрос о внеочередном саммите ЕС по поводу "Брекзита" остается открытым

Источник: DW

Лидеры стран-членов Евросоюза, прибывшие на саммит в Брюссель в среду, 17 октября, преимущественно избегали говорить о возможности или необходимости проведения внеочередного саммита касательно "Брекзита" в ноябре.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) пообещала использовать все, чтобы достичь договоренности. О сроках она ничего не сказала, но напомнила свое заявление в тот же день в бундестаге, где она подчеркнула: "Шанс достичь хорошего и устойчивого соглашения о выходе (Великобритании из ЕС. - Ред.) есть до сих пор". В свою очередь, канцлер Австрии Себастиан Курц "надеется", что решение удастся найти "в последующие недели и месяцы".

И хотя большинство лидеров ЕС выказывали уверенность в достижении договоренности, были и те, кто не исключал провала. "Возможны все возможные сценарии", - заявила президент Литвы Даля Грибаускайте. По ее словам, возможен саммит и в ноябре, "и, возможно, даже еще больше саммитов".

Ничего нового не привезла

"Усиленно работая на протяжении последующих дней и недель, я верю, что мы сможем достичь договоренности", - заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. В то же время председатель Европарламента Антонио Таяни, выслушавший речь главы британского правительства перед участниками саммита, отметил, что никаких новых компромиссных предложений Мэй не привезла. Была "своего рода демонстрация доброй воли" и готовность достичь соглашения, но "содержательно я ничего существенного нового не услышал", - цитирует Таяни агентство dpa.

Время поджимает

Согласно плану, договор о выходе Великобритании из ЕС должны были согласовать до встречи глав государств и правительств в октябре. Это бы позволило завершить процесс его ратификации до даты выхода - 29 марта 2019 года.

Последним существенным препятствием на пути договоренности остается вопрос границы между Ирландией, страной-членом ЕС, и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства. Дублин настаивает на том, что эта граница не может быть жесткой. В то же время Лондон не соглашается на пограничный контроль между островом Ирландия и Великобританией.