Восьмой штат США признал Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа

Источник: 112.ua

В американском штате Мичиган приняли резолюцию, признающую Голодомор 1932-33 гг. геноцидом украинского народа. Об этом говорится в сообщении украинского посольства в США.

Отмечается, что соответствующий документ был поддержан Палатой представителей штата.

"Спасибо властям штата Мичиган за внимание и память о жертвах этой страшной трагедии украинского народа и помощь в усилиях по восстановлению исторической справедливости!" - говорится в заявлении посольства Украины в США.

Ранее Голодомор был признан геноцидом украинского народа в семи штатах - Вашингтон, Висконсин, Орегон, Иллинойс, Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк.

Голодоморов в ХХ веке было три: 1921-1923 гг., 1932-1933 гг., 1946-1947 гг. При этом статус Голодомора имеет только геноцид 1932-1933 гг. События 1921-1923 гг. и 1946-1947 гг. квалифицируются как массовый голод, геноцидный характер которого пока не доказан.

Голодомор продолжался 17 месяцев – с апреля 1932 по ноябрь 1933 года. Исследователи пока окончательно не определились с количеством жертв: называют цифры от 1,8 до 10 миллионов. Большинство специалистов считает, что погибших от голода - от 3 до 3,5 миллионов.