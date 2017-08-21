ВОЗ: Миллионы жителей Донбасса без медпомощи

Источник: КорреспонденТ.net

На Донбассе не хватает лекарств и стремительно сокращаются масштабы гуманитарного финансирования.

"Миллионы людей в центре Европы остались без медицинской помощи. В сотнях медицинских учреждений нет оборудования и лекарств. Медицинские работники живут в страхе, боясь попасть под артиллерийский обстрел, многие покидают страну", - говорит Недрет Эмироглу, директор подразделения по инфекционным заболеваниям Европейского бюро ВОЗ.

Также говорится, что в регионе не утихают боевые действия, больницы и поликлиники нередко оказываются под обстрелами и получают серьезные повреждения.

"В результате у миллионов жителей восточных областей нет доступа к адекватному медицинскому обслуживанию", - сказано в сообщении.

По данным ВОЗ, с начала конфликта под обстрел попали 160 медицинских учреждений по обе стороны линии соприкосновения. 130 из них либо частично, либо полностью прекратили работу. Руководители более чем 400 больниц сообщают о том, что им катастрофически не хватает лекарств. При этом 3,8 миллиона жителей востока Украины нуждаются в медицинской помощи.

В ВОЗ также призвали международное сообщество принять срочные меры и оказать украинцам необходимую поддержку.