Возле авиабазы в Сирии прогремели взрывы

Источник: Корреспондент.net

Несколько взрывов прогремело в пятницу, 18 мая, в Сирии, неподалеку от авиабазы рядом с городом Хама. Об этом сообщает Muhammad Jazira на странице в соцсети.

Также были опубликованы опубликовали фото и видео с места событий.

По предварительной информации, всего произошло пять взрывов вблизи от авиабазы. Среди вероятных причин называют пожар на складе боеприпасов.

Однако на странице в Twitter военного источника Partisangirl сообщается, что причиной взрывов якобы стал ракетный удар Израиля.