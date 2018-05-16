16.05.2018
Возле монастыря в Днипре водолазы случайно наткнулись на человеческие кости
Источник: Українські новини
Несколько дней назад водолазы, погружавшиеся в Днепр возле Монастырского острова, обнаружили человеческие останки и подняли их на поверхность. На место происшествия прибыли правоохранители.
Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на пресс-секретаря ГУНП в Днепропетровской области Анну Старчевскую.
Кому принадлежали обнаруженные останки, пока не известно.
"Человеческие кости были замотаны в ткань. Их передали в бюро судебно-медицинской экспертизы, чтобы определить пол погибшего человека и вероятную причину смерти. Предварительно, человек, чьи останки обнаружены, погиб достаточно давно", — рассказала Анна Старчевская.
Сейчас правоохранители ожидают результатов судебно-медицинской экспертизы. По факту происшествия открыто уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство).
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