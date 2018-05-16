Возле монастыря в Днипре водолазы случайно наткнулись на человеческие кости

Источник: Українські новини

Несколько дней назад водолазы, погружавшиеся в Днепр возле Монастырского острова, обнаружили человеческие останки и подняли их на поверхность. На место происшествия прибыли правоохранители.

Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на пресс-секретаря ГУНП в Днепропетровской области Анну Старчевскую.

Кому принадлежали обнаруженные останки, пока не известно.

"Человеческие кости были замотаны в ткань. Их передали в бюро судебно-медицинской экспертизы, чтобы определить пол погибшего человека и вероятную причину смерти. Предварительно, человек, чьи останки обнаружены, погиб достаточно давно", — рассказала Анна Старчевская.

Сейчас правоохранители ожидают результатов судебно-медицинской экспертизы. По факту происшествия открыто уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство).