Возле Верхнеторецкого от пули снайпера боевиков погиб украинский военный

Источник: 112.ua

С начала суток 27 января боевики один раз обстреляли украинские позиции в районе проведения антитеррористической операции, в результате чего погиб один военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Трагедия произошла вблизи Верхнеторецкого.

"На донецком направлении в районе Верхнеторецкого огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер. В результате его действий, к сожалению, получил ранение, несовместимое с жизнью, военнослужащий сил АТО", – говорится в сообщении.