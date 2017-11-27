Возвращение РФ в ПАСЕ сейчас противоречит международному праву, - МИД

Источник: Українські новини

Министерство иностранных дел считает, что возможное возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы до вывода российских войск с территории Украины и восстановления ее территориальной целостности, противоречит международному праву.

Об этом заявила спикер МИДа Марьяна Беца в своем микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

"Возвращение РФ в ПАСЕ без исправления международно-правовых нарушений, восстановления территориальной целостности Украины, вывода российских войск, противоречит международному праву. РФ не выполнила ни одной резолюции в рамках Совета Европы. Ни одной в рамках ООН или ОБСЕ. В вопросе выполнения международного права, ценностей не может быть компромиссов", - написала она.

Ранее в интервью "Financial Times" генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил, что в Совете рассматривается возможность снятия санкций с России из-за опасений, что она может выйти из его состава, а также выступил за возвращение российской делегации в ПАСЕ.