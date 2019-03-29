Возвращение "Сватов": суд не увидел доказательств посещения Крыма российским актером Добронравовым

Источник: Українські новини

Окружной административный суд Киева отменил запрет сериала "Сваты", так как не нашел доказательств незаконного посещения аннексированного Россией Крыма актером из сериала Федором Добронравовым.

Суд в полной мере удовлеторил иск телеканала "1+1" и отменил решения Службы безопасности Украины о запрете въезда актеру Добронравову, а также Министерства культуры о запрете сериала "Сваты", в котором он играет.

Представители спецслужбы сообщили суду, что решение о запрете въезда актеру было вынесено в связи с тем, что он в течение 2014-2017 годов в нарушение норм международного права и законодательства Украины посещал Крым, где принимал участие в съемках российского пропагандистского фильма под названием «Крым».

Кроме того, в открытом доступе в сети Интернет есть видеоматериалы интервью Добронравова, которое он дал одному из российских телеканалов и в котором сделал заявление, направленное на нарушение территориальной целостности Украины.

Также СБУ отметило, что, согласно публикациями в СМИ, в Таллине (Эстония) был зафиксирован инцидент с участием Добронравова, во время которого он вместе с другими российскими деятелями культуры совершил нападение на украинских граждан, которое сопровождалось оскорблениями - «фашисты» и «бандеровцы» и закончилось нанесением телесных повреждений. По данному факту полицией Таллина открыто уголовное производство за совершение насильственных действий.

В то же время, суд не счел эти аргументы СБУ достаточными доказательствами.

По мнению суда, в справке СБУ от 19 октября 2017 года не указаны, в частности, сведения, обосновывающие избрание срока запрета въезда в Украину Добронравову; не указано наличие родственных связей в Украине; отсутствуют сведения о наличии имущественных обязательств перед юридическими и физическими лицами в Украине.

Кроме того, суд отметил, что ответчик не удостоверил электронной подписью видеофайл с записью фрагментов интервью Добронравова, а значит, он не может считаться допустимым доказательством.

Суд заявляет, что информация о сепаратистских заявлениях и посещении Крыма актером является непроверенной, так как она основывается исключительно на Интернет-источниках

"Установленные в этой части обстоятельства дают суду основания для вывода, что, руководствуясь непроверенными и неподтвержденными в установленном порядке сведениям, СБУ приняла решение о запрете въезда в Украину Добронравову", - сказано в постановлении суда.

Таким образом, иск удовлетворен в полной мере.