Возврат к диктатуре или мировая практика: Как отреагировала общественность на предложение "паспортизации" абонентов

Источник: 112.ua

В скором времени абонентам мобильной связи, вероятно, придется регистрировать свои номера телефонов по паспорту и с подписанием договора, а устройства – по международным идентификаторам. Такие изменения в законодательство предлагает внести Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи). В ведомстве мотивируют - это повысит уровень национальной безопасности и обороны страны в случае кибернетических атак. Проект закона уже готов и одобрен Национальной комиссией по вопросам регулирования связи (НКРСИ), правда, с некоторыми замечаниями. Имеются замечания и у операторов мобильной связи. А вот общественность – преимущественно против, усматривает в таком предложении диктатуру.

Что предлагается

Законопроект об обязательной регистрации абонентов мобильной связи был обнародован на сайте Госспецсвязи 19 июля. В частности, им предлагается сохранить за клиентами мобильных операторов право заключать договор в письменной или любой другой форме, но при этом обязать телеком-компании собирать персональные данные всех без исключения пользователей.

Помимо "паспортизации" абонентов, документ возрождает также практику ведения базы уникальных идентификаторов IMEI-кодов, которая была признана необязательной и отменена в Украине в 2014 году.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что отсутствие системы регистрации абонентов и уникальных кодов мобильных устройств усложняет проведение мероприятий по национальной безопасности "в условиях кибернетических угроз". Соответственно введение этих норм, полагают в Госспецсвязи, будет препятствовать анонимной передаче информации, к примеру, о перемещениях сил АТО, корректировке огня и совершения взрывов с помощью мобильных телефонов, а также способствовать розыску преступников, телефонных мошенников и минеров.

Также ведомство настаивает на фиксировании конечных устройств.

При этом отмечается, что действующие абоненты будут тоже обязаны регистрироваться.

Другим ведомствам на адаптацию своих нормативных актов под эти изменения Госспецсвязи предлагает выделить три месяца с момента принятия.

Регулятор согласен, но не со всем

Накануне, 8 августа, Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРСИ) рассмотрела законодательное предложение Госспецсвязи и одобрила. Однако регулятор посчитал, что переходный период нужно увеличить до полугода. За это время абоненты, которые сейчас получают услуги обезличенно, должны будут предоставить свои личные данные операторам.

Вторую часть законопроекта (по регистрации IMEI-кодов) НКРСИ посчитала очень сырой и надеется на то, что Госспецвязи ее доработает.

Мнения операторов разделились

Операторы мобильной связи отреагировали на предложения Госспецсвязи неоднозначно. Так, в комментарии "Лиге" президент "Киевстара" Петр Чернышов отметил, что его компания не согласна с предлагаемыми изменениями. А в пресс-службе Vodafone Ukraine напротив - заявили о готовности выполнять новые требования, если будут соблюдены интересы их абонентов.

В частности, в компании опасаются, что часть абонентов, которые не успеют зарегистрироваться, могут остаться, согласно законопроекту, без услуг связи. "Учитывая размер абонентской базы компании (20,9 млн сим-карт), реалистичный срок полной регистрации всех абонентов с учетом размера базы - два года", - отметили в пресс-службе компании.

Общественность увидела диктатуру

Большинство украинцев отнеслось к законодательной инициативе Госспецсвязи с осуждением и неприятием. По крайней мере, об этом можно судить по постам в социальных сетях. Кто-то увидел в этом возврат к диктатуре, так как норма о "паспортизации" абонентов ранее также содержалась в печально известных диктаторских законах "от 16 января". Кто-то посчитал, что с введением подобных мер Украина приблизится к Российской Федерации. Кому-то регистрация номеров вовсе показалась глупой идеей.

Что говорит мировой опыт

Впервые обязательную регистрацию SIM-карт ввели Германия и Швейцария в 2003 году. За последние десятилетие эту норму приняли (или собираются принять) около 80 стран.

Сейчас купить SIM-карту без паспорта невозможно в России, Норвегии, Австралии, Индии, Бразилии, Боливии, Перу, Эквадоре, почти во всей Африке и многих других странах. Однако бывали случаи, когда страны, взвесив все плюсы и минусы инициативы, отказывались от нее. К примеру, такое решение приняли в Канаде, Чехии, Новой Зеландии, Румынии.

В мире пришли к выводам, что наибольшими минусами введения "паспортизации" абонентов является: потеря доступа к услугам связи по причине несвоевременной регистрации пользователя; возникновение черного рынка SIM-карт, зарегистрированных мошенниками на подставных лиц; возникновение проблем со свободой слова и частной жизнью пользователей; дополнительные расходы мобильных операторов, которые они могли бы направить на развитие инфраструктуры и инновационные услуги.

А вот среди явных плюсов называется расширение доступа пользователей к услугам электронного правительства путем идентификации по мобильному телефону; расширение доступа к электронной коммерции путем использования мобильных кошельков и предотвращения мошенничества в электронной коммерции; облегчение перехода пользователей от одного оператора к другому с сохранением абонентского номера; дополнительные возможности для субсидирования жителей слаборазвитых регионов, которые имеют проблемы с открытием обычных банковских счетов.