Впервые со времен войны: Франция отзывает своего посла в Италии

Источник: Корреспондент.net

Министерство иностранных дел Франции решило отозвать для консультаций своего посла в Италии из-за беспрецедентной ситуации, сложившейся в отношениях двух стран.

"Правительство французского президента Эммануэля Макрона отозвало своего посла в Риме в четверг беспрецедентно со времен Второй мировой войны, заявив, что ему надоели "системные, безосновательные" атаки итальянских политических лидеров против Франции", - говорится в сообщении.

Дипломатические источники сообщили, что Париж решил действовать после словесных нападок со стороны итальянских министров, возглавляемых заместителем главы правительства Луиджи ди Майо, руководителем партии Движения 5-звезд.

"Франция в течение нескольких месяцев была объектом неоднократных, безосновательных нападений и скандальных заявлений", - заявили в МИД Франции.

"Существование разногласий - это одно, но манипулирование отношениями ради избирательных дивидендов - это другое", - добавили в министерстве, назвав поведение Италии худшим со времен Второй мировой войны, когда Бенито Муссолини объявил войну Франции в 1940 году.

Хотя Франция впервые отзывает своего посла из Италии с 1945 года, это явление не является беспрецедентным среди членов ЕС. В 2016 году Греция отозвала своего посла из Австрии, а в 2017 году Венгрия отозвала своего посланника в Нидерландах.