Впервые за 125 лет Coca-Cola запустит в продажу алкогольный напиток

Источник: Українські новини

Coca-Cola впервые за 125 лет существования компании собирается выпустить алкогольный напиток.

Речь идет о слабоалкогольном газированном напитке. Выпускаться и продаваться он будет в Японии. Компания заметила стремительно растущую популярность в Японии Chu-Hi - газированных напитков с различными ароматизаторами, в которые добавляется местный алкогольный напиток сётю.

Chu-Hi продается в банках. Содержание алкоголя варьируется от 3% до 8%. Хорхе Гардуньо, глава японского подразделения Coca-Cola, называет решение компании "скромным экспериментом в специфическом сегменте рынка".

"До сих пор мы не экспериментировали со слабоалкогольными напитками, но это - пример того, как мы ищем новые возможности за пределами нашей традиционной деятельности", - сказал Гардуньо.

Он также говорит, что этот напиток вряд ли будет продаваться за пределами Японии.