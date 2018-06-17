ВР может 19 июня рассмотреть закон о Антикоррсуде

Источник: Корреспондент.net

Президент Петр Порошенко надеется уже во вторник, 19 июня, подать в Верховную Раду законопроект о запуске Высшего антикоррупционного суда. Об этом он написал на своей странице в Facebook в воскресенье, 17 июня.

"Надеюсь на то, что уже в понедельник Высший совет правосудия примет мой законопроект о запуске Высшего антикоррупционного суда, и во вторник я смогу зарегистрировать его в ВР как неотложный", - отметил Порошенко.