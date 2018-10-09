Врач и звание за Украину. Что нашли на второго "отравителя" Скрипаля

Источник: Корреспондент.net

“Отравителей” Сергея Скрипаля, которых показали по российскому телевидению, продолжают идентифицировать под их настоящими именами. Во всяком случае в этом уверены журналисты, которые находят массу сходств.

Ранее в Руслане Боширове журналисты узнали полковника Анатолия Чепигу. Теперь пришел черед и его коллеги.

Группа Bellingcat и издание The Insider утверждают, что Настоящее имя Александра Петрова — Александр Евгеньевич Мишкин.

Врач из ГРУ

По данным журналистов, Мишкин родился 13 июля 1979 года в поселке Лойга в Архангельской области.

В 1995 году Мишкин переехал в Петербург и два года спустя поступил в Военно-медицинскую академию имени Кирова в Петербурге (ВМедА), где проходил обучение на 4 факультете, подготавливающем врачей для военно-морского флота, по специальности гипобарическая медицина.

Во время учебы Мишкина завербовали в ГРУ, к 2010 году он переехал в Москву, где ему тайно предоставили второй российский внутренний и заграничный паспорт на имя "Александра Петрова", утверждают журналисты.

Чем Мишкин занимался в первые годы работы в ГРУ, неясно. В период с 2010-го по 2013 год он несколько раз бывал в Приднестровье и Украине. До начала сентября 2014 года Мишкин был официально зарегистрирован по адресу Хорошевское шоссе, 76, где находится штаб-квартира ГРУ (там же был зарегистрирован и Чепига).

"Мы идентифицировали "Александра Петрова" как настоящего доктора Александра Евгеньевича Мишкина, военного врача на службе ГРУ. Процесс идентификации Bellingcat включал множество открытых источников, свидетельства от людей, которые знакомы с ним, а также копии документов, идентифицирующих личность, включая отсканированную копию его паспорта", - рассказывают журналисты.

По их словам, в отличие от Анатолия Чепиги, биографические данные "Петрова" совпадают с характеристиками Мишкина, в частности, дата рождения, имя и отчество, а также фамилии родителей.

Украинский след

В период с 2011 по 2018 годов Александр Мишкин много путешествовал под именем "Петрова".

"Bellingcat обнаружил многократные поездки Мишкина в Украину и самопровозглашенную Приднестровскую республику, последняя из которых состоялась во время Майдана в Киеве в декабре 2013 года", - говорится в расследовании.

Осенью 2014 года Александр Мишкин и Анатолий Чепига переехали в высококлассные квартиры.

Журналистам неизвестно нынешнее военное звание Мишкина.

"Однако исходя из известного разделения на чины Военной медицинской академии (выпуск российских военных врачей со званием старшего лейтенанта) и прошедшего времени (15 лет), можно утверждать, что во времена отравления Скрипалей он был или подполковником, или полковником", - предполагают журналисты.

Что говорят знакомые

Журналисты Bellingcat и Insider опросили несколько источников, знакомых с Мишкиным, как в Санкт-Петербурге, так и в родной Лойге.

Мишкин имеет звание Героя России, заявил сотрудник группы журналистов-расследователей Bellingcat Христо Грозев, передает телеканал Sky.

Отмечается, что Мишкина наградили в 2014 году. Жители поселка Лойга, где родился вероятный полковник ГРУ, рассказали журналистами, что видели фотографию, на которой президент России Владимир Путин жмет руку Мишкину. Эту фотографию им якобы показала бабушка Мишкина.

По словам Грозева, Bellingcat хотел пообщаться с женщиной, однако она исчезла из поселка три дня назад.

В обнародованном докладе журналисты говорят, что президент РФ вручил Мишкину награду во второй половине 2014 года. Люди, знакомые с его семьей, считают, что Мишкина наградили за деятельность "или в Крыму, или в отношении Януковича".

Журналисты не нашли общедоступный документ, подтверждающий, что Мишкин имеет награду "Герой России". Но они подчеркивают, что награжденных могут засекречивать, если их деятельность является гостайной.

В то же время, Bellingcat предполагает, что квартира, в которую Мишкин переехал в 2014 году, стоила 350 тысяч евро и могла быть предоставлена военному "в качестве бонуса вместе с "Героем России".

Примерно в то же время второй подозреваемый Чепига также переехал в новую квартиру, которая не соответствовала его доходам.

Расследователи подчеркивают, что Мишкин, как и Чепига, не имеет аккаунтов в соцсетях.

Некоторые выпускники Военно-медицинской академии в Петербурге подтвердили, что знакомы с Мишкиным и учились вместе с ним, а один человек узнал его в подозреваемом "Александре Петрове". По словам выпускника, российские службы безопасности приказывали бывшим сокурсникам Мишкина не рассказывать о нем.