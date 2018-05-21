Врача себе выбрали пять млн украинцев - Гройсман

Источник: Корреспондент.net

Более пяти миллионов украинцев уже выбрали себе врачей и подписали с ними декларации. Об этом в понедельник, 21 мая, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в соцсети Twitter.

"Уже 5 млн украинцев подписали декларацию со своими врачами. Отличный темп. Правительство рекомендует: избрание собственного врача полезно для вашего здоровья", - написал Гройсман.