Врачам экстренной медицины поднимут зарплаты

Источник: Корреспондент.net

В 2019 году правительство уделит особое внимание развитию службы оказания экстренной медицинской помощи, в частности, предусматривается повышение зарплаты профильным врачам. Об этом в воскресенье, 30 сентября, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook.

"Находясь в Одессе, ознакомился с работой местной службы оказания экстренной помощи. В следующем году этому звену системы здравоохранения уделим дополнительное внимание. Новые автомобили, оснащение, увеличение зарплат врачам. Новая "скорая" - это спасенные жизни украинцев", - подчеркнул глава правительства.

Ранее украинские семейные врачи, которые подписали декларации со своими пациентами и начали работать по системе "деньги идут за пациентом", получили в июле повышенные зарплаты.

Также сооющалось, что Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в Порядок выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь.