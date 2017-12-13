Все больше палестинцев выступает за вооруженное сопротивление

Источник: DW

После решения Трампа признать Иерусалим столицей Израиля резко выросло число палестинцев, выступающих за военное решение вопроса о создании собственного государства. Таковы результаты опроса, проведенного палестинским Центром политических и социологических исследований (PSR) и отделением немецкого Фонда Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer) в Рамаллахе. Они были опубликованы во вторник, 12 декабря.

44 процента опрошенных жителей Палестинской автономии высказались за вооруженную борьбу с Израилем. Это на 9 процентов больше, нежели три месяца назад. Только 27 процентов опрошенных надеются на переговоры, 23 делают ставку на ненасильственное сопротивление.

Возобновление интифады

91 процент опрошенных видят в решении Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля угрозу палестинским интересам. 45 процентов высказались за резкую реакцию на это его решение - вплоть до возобновления интифады и разрыва дипломатических отношений с США.

Между тем решение США в одностороннем порядке признать Иерусалим столицей Израиля вызвало волну насилия в регионе. В Иерусалиме и на палестинских автономных территориях в результате столкновений демонстрантов с израильскими силовиками погибли два человека, еще не менее 760 были ранены. Более 260 из них получили ранения от резиновых пуль.