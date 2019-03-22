Все пассажиры погибли вследствие крушения вертолета на севере Чехии

Источник: Українські новини

Сегодня, 22 марта, в 9:15 около северного населенного пункта Славоново в Чехии, в которой также в ноябре потерпел крушение военный вертолет, разбился вертолет Enstrom 480 B американского производителя Enstrom Helicopter с двумя людьми на борту, ни один из которых не выжил, сообщает местное издание Ceska Televize.

Один из погибших - пилотный инструктор, а другой - иностранный пилот, о гражданстве которого не сообщается. Установлено, что полет был тренировочным и разбился в середине поля в около 200 метров от жилого дома в деревне, загоревшись после падения.