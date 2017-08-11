11.08.2017
Все пляжи Киева непригодны для купания
Источник: КорреспонденТ.net
На 11 официальных пляжах Киева купание либо запрещено, либо не рекомендовано. Об этом свидетельствует обновленный статус пляжей, опубликованный на официальном сайте КП Плесо.
Так, на пляжах Венеция, Детский, Молодежный, Золотой, Предместная Слободка и Чорторый купаться не рекомендуется.
А на пляжах Центральный, Вербное, Радуга, Тельбин и Пуща Водица купаться вообще запрещено.
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