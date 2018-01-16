Все украинские вузы по результатам аттестации поделят на 3 группы

Источник: Українські новини

Национальный совет по вопросам развития науки и технологий планирует аттестовать высшие учебные заведения на предмет их научной деятельности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки.

Отмечается, что такое решение во вторник во время первого заседания принял Нацсовет по вопросам развития науки и технологий во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Согласно сообщению, аттестация начнется в текущем году, что позволит в будущем начать базовое финансирование университетской науки по результатам такой аттестации.

Министерство уже разработало проект порядка государственной аттестации высших учебных заведений в части осуществления ими научной (научно-технической) деятельности, который был одобрен на заседании Нацсовета.

В нем заложено, что вузы будут оценивать авторитетные эксперты на основании объективных цифровых показателей результативности направления за прошедшие 5 лет и его настоящего потенциала, научного отчета за тот же период и плана развития еще на 5 лет.

По итогам оценки научное направление университета будут относить к одной из 3 групп: А - лидеры, которым базовое финансирование принадлежит приоритетно; Б - вузы среднего уровня, которые будут получать базовое финансирование при наличии средств; В - те, которые имеют значение прежде всего для учебной работы университета, а потому на базовое финансирование претендовать пока не могут.

В то же время все эти группы всегда смогут претендовать и на конкурсное финансирование.