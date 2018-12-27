Все захваченные моряки назвали себя военнопленными

Источник: Корреспондент.net

Все украинские моряки, которые были захвачены российскими военными в районе Керченского пролива заявили следствию, что являются военнопленными. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 27 декабря все 24 военнопленных украинских моряка заявили следствию, что являются военнопленными. Оставшиеся два раненых моряка Андрей Эйдер и Андрей Артеменко заявили об этом сегодня", - написал он.

Ранее сообщалось, что "суд" отклонил все 20 ходатайств адвокатов об освобождении из-под ареста украинских моряков.