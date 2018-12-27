27.12.2018
Все захваченные моряки назвали себя военнопленными
Источник: Корреспондент.net
Все украинские моряки, которые были захвачены российскими военными в районе Керченского пролива заявили следствию, что являются военнопленными. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.
"По состоянию на 27 декабря все 24 военнопленных украинских моряка заявили следствию, что являются военнопленными. Оставшиеся два раненых моряка Андрей Эйдер и Андрей Артеменко заявили об этом сегодня", - написал он.
Ранее сообщалось, что "суд" отклонил все 20 ходатайств адвокатов об освобождении из-под ареста украинских моряков.
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