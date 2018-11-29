29.11.2018
Вселенский патриархат подтвердил предоставление Томоса Украине
Источник: Корреспондент.net
Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии. Об этом сообщает пресс-служба Вселенского патриархата в четверг, 29 ноября.
"В контексте ранее принятого решения Вселенского патриархата предоставить автокефалию Украинской церкви, и в ожидании выдачи Патриаршего и Синодального Томоса, святой и священный Синод подготовил устав Украинской церкви", - говорится в документе, опубликованном по итогам заседания Синода.
Ожидалось, что на Синоде будет утвержден текст Томоса, но в тексте не указана дата проведения Объединительного собора Украинской православной церкви.
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