Вселенский патриархат подтвердил предоставление Томоса Украине

Источник: Корреспондент.net

Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии. Об этом сообщает пресс-служба Вселенского патриархата в четверг, 29 ноября.

"В контексте ранее принятого решения Вселенского патриархата предоставить автокефалию Украинской церкви, и в ожидании выдачи Патриаршего и Синодального Томоса, святой и священный Синод подготовил устав Украинской церкви", - говорится в документе, опубликованном по итогам заседания Синода.

Ожидалось, что на Синоде будет утвержден текст Томоса, но в тексте не указана дата проведения Объединительного собора Украинской православной церкви.