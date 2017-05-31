Всемирный банк написал письмо в поддержку пенсионной реформы Гройсмана (документ)

Источник: Українські новини

Всемирный банк поддержал пенсионную реформу, подготовленную правительством Украины. Об этом говорится в письме регионального директора Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кокханен от 30 мая в адрес министров финансов и социальной политики Украины, копия которого имеется в распоряжении Українських Новин.

"Я хочу поблагодарить вас за открытую и продуктивную дискуссию по пенсионной реформе, тесное сотрудничество и работу с нашей технической командой во время визита пенсионной команды Всемирного банка. Я с удовлетворением отмечаю, что в последнем законопроекте, подготовленном правительством, учтены наши предыдущие замечания и мы будем предлагать нашу полную поддержку в ходе процесса его введения. Позвольте мне поздравить ваше правительство с достижением этого важного этапа. Законопроект представляет собой крупную попытку всесторонне реформировать национальную пенсионную систему Украины, вернуть ее на устойчивый финансовый путь, обеспечить социальную справедливость и укрепить стимулы для участия в системе", - говорится в письме.