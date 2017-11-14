Всемирный банк обещает дать денег на земельную реформу

Источник: Корреспондент.net

Всемирный банк готов финансово поддержать проведение в Украине земельной и медицинской реформ. Об этом сообщили представители руководства банка на брифинге.

В частности, президент группы Всемирного банка Джим Ким, находящийся с визитом в Киеве, отметил, что есть возможность увеличить объемы инвестиций в частный и госсектор, но это зависит от скорости и качества проводимых реформ.

"В государственном секторе я верю в медицинскую реформу, и я думаю, что мы будем расширять проекты там", - сказал Ким.

В свою очередь, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен напомнила, что с 2014 года Всемирный банк направил свыше 5,5 млрд долл. в проекты в Украине и предоставил еще 0,5 млрд долл. гарантий на закупку газа.

"Мы сейчас готовим кредит на политику развития, который поддержит политику правительства и государственный бюджет. Мы также сказали правительству, что если земельная реформа будет работать, то мы будем готовить значительные инвестиции в сельскохозяйственный сектор", - сказала она.