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14.11.2017

Всемирный банк подсчитал, сколько Украина теряет из-за коррупции

Источник: Корреспондент.net

Коррупция в Украине обходится стране ежегодно в 1-2% потенциального экономического роста. Об этом во время пресс-конференции сообщил президент Всемирного банка Джим Йонг Ким.

Также он отметил, что антикоррупционный суд должен быть создан как можно скорее.

"Я не слышал конкретную дату, когда это будет сделано (создание антикоррупционного суда, - ред.). Все инвесторы ждут этого следующего шага. Теперь нужно, чтобы все мы почувствовали, что действительно это серьезные намерения и начали инвестировать", - сказал он.

При этом Ким подчеркнул, что инвестиций не будет без реформ.

"Мы не можем это сделать без реформы. Это должно быть сделано, чем скорее - тем лучше", – заявил президент ВБ.

По его словам, создание независимого антикоррупционного суда является следующим шагом в борьбе с коррупцией.

 

 

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