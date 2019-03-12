Всеобщее бедствие. Венесуэла пять дней без света

Источник: Корреспондент.net

Венесуэла пятые сутки живет без электричества - 7 марта произошли сбои в работе крупшейшей гидроэлектростанции. Президент Николас Мадуро продлил выходные с 8 марта по 13 марта, а оппозиционный парламент объявил режим ЧС.

Остановилась работа на ряде предприятий государственной нефтяной компании PDVSA, экономиказа эти дни потеряла около 500 миллионов долларов. В больницах без электричества погиб 21 человек.

Блэкаут в Венесуэле, подозревают Америку

С вечера 7 марта значительная часть Венесуэлы - до 80 процентов страны - остается без света. Отключение началось со столицы Каракаса, а потом распространилось на остальные части страны. В автономном режиме находится 96 процентов Венесуэлы. В города также не подается вода.

Как сообщил Bloomberg, из-за блэкаута остановилась работа на половине предприятий государственной нефтяной компании PDVSA. Reuters сообщил о приостановке экспорта нефти через портовый терминал Хосе. По данным агентства, нефтяные танкеры не покидали терминал с 7 марта. При этом поставки сократились на 40 процентов только из-за санкций США.

Причиной стала остановка ГЭС Гури - крупнейшей в Венесуэле. Мадуро назвал виновным в перебоях с электроснабжением американский империализм. Он отметил, что электрическая война, возглавляемая американской стороной, будет побеждена.

Власти Венесуэлы утверждают, что системы управления были атакованы хакерами, связанными с США. В американском Госдепе обвинения отвергли.

Поддерживающий режим Мадуро лидер Кубы Мигель Диас-Канель назвал случившееся терактом, совершенным "с целью сломить сопротивление венесуэльского народа и поощрить военную интервенцию".

Утром 9 марта руководство страны отчиталось о частичном возобновлении подачи энергии. Однако вскоре свет вновь пропал практически везде "из-за новой кибератаки".

Мадуро объявил 12-13 марта выходными днями. 8 и 11 марта школы и госучреждения также были закрыты. Он также заявил, что нападение на национальную энергосистему было произведено тремя способами: кибератака, электромагнитный импульс и физическое нападение (поджоги и подрывы).

Чтобы больше не допускать повторения подобных ситуаций, правительство ввело систему воздушного наблюдения за линиями электропередачи.

Власти Венесуэлы частично открыли пешеходное движение на границе с Колумбией для детей, подростков и стариков, которые нуждаются в лекарствах и медицинской помощи, и для сопровождающих их лиц. Граница Венесуэлы с Колумбией была закрыта с 23 февраля для предотвращения доставки гуманитарной помощи из США.

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб 12 марта объявил о начале расследования в отношении лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, которого подозревают в причастности к атаке на энергосистему Венесуэлы.

По этому дело задержаны три человека, в том числе журналист. Как отметил Мадуро, сейчас они находятся на допросе и дают показания.

"Виновные в предательстве родины должны ответить перед законом", - сказал президент.

В свою очередь оппозиционный парламент Венесуэлы, который возглавляет объявивший себя президентом Гуайдо, заявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации. Оппозиция возлагает ответственность на действующего президента Николаса Мадуро.

В рамках режима ЧС Гуайдо призвал международное сообщество помочь прекратить поставки на Кубу нефти. Советник американского президента США по нацбезопасности Джон Болтон поддержал эту меру.

12 марта госсекретарь США Майк Помпео заявил, что на неделе все американские дипломаты покинут Венесуэлу. Он отметил, что присутствие американского дипломатического персонала стало "сдерживающим фактором для политики США".

Власти Венесуэлы дали американским дипломатам трое суток, чтобы они покинули территорию страны.

Сейчас электроснабжение постепенно восстанавливается, в частности в Каракасе работает значительная часть уличного освещения.

За несколько минут до публикации материале вице-президент по вопросам связи и культуры Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что подача электричества восстановлена практически на всей территории республики.