Вспышка метана на Донетчине: пострадали 8 шахтеров

Источник: Корреспондент.net

В Донецкой области на частном предприятии Шахтоуправление Покровское из-за вспышки метана получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы восемь горняков. Об этом у себя в Facebook сообщает глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский.

"8 шахтеров пострадали в результате вспышки метана на 12 южной бис лаве блока 10 частного предприятия Шахтоуправление Покровское. Они получили ожоги различной степени и доставлены в Краматорскую больницу", - написал он.

По его словам, ЧП произошло в 16:22 понедельника, когда в шахте находилось 406 человек. При этом непосредственно на аварийном участке работали 37 горняков.

"Все горняки оповещены об аварии и выведены на поверхность. Работы на блоке 10 приостановлены до выяснения обстоятельств и причин происшествия", - добавил Жебривский.