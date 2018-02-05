05.02.2018
Вспышка опасного заболевания в Украине: стало известно о новом летальном случае
Источник: Апостроф
В Ивано-Франковской области умерла женщина, у которой были диагностированы грипп и корь.
Случай зафиксирован 3 февраля в Ивано-Франковской областной инфекционной больнице.
"15 января женщина заразилась острой вирусной инфекцией, вероятно гриппом, а потом заболела корью. Сначала ее доставили в Надвирнянскую райбольницу из одного из сел района. 1 февраля ее доставили в Ивано-Франковск в шоке третьей степени. Спасти ее жизнь медикам не удалось", - сообщили в полиции.
Точная причина смерти женщины еще не установлена. Проводятся экспертизы.
Также отмечается, что в Ивано-Франковской области зафиксировано наибольшее в Украине число заболеваемости корью, а в местных больницах уже две недели нет вакцин.
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