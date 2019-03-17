Встреча Порошенко в Киеве: между сторонниками и противниками Президента произошла потасовка

Источник: Корреспондент.net

Сегодня, 17 марта, в Киеве на Михайловской площади во время "Народной встречи с Петром Порошенко" произошло столкновение.

Так, сообщается, что активисты, требовавшие наказания виновных в хищении бюджетных средств выделенных для развития оборонной сферы, с плакатом, на котором написано: "Где отрубленные руки?" в ходе выступления Петра Порошенко начали выкрикивать: "Позор!".

Отмечается, что люди, которые пришли поддерживать Порошенко, ответили агрессией в отношении активистов.

Также известно, что неизвестные лица, которые стояли позади, порвали плакат активистов.

Отмечается, что полиция пыталась остановить столкновение.