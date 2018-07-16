Встреча Трампа с Путиным в Хельсинки: онлайн

Источник: Корреспондент.net

Встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, которую в РФ называют первым полноформатным саммитом, проходит 16 июля в Хельсинки.

На саммите будут обсуждать Украину, Сирию, стратегическую стабильность и, вероятно, газопровод Северный поток-2, критикуемый американским президентом.

Накануне встречи Трамп делал неоднозначные заявления о Крыме. Так, на вопрос о готовности пересмотреть позицию США в отношении аннексии полуострова, он ответил "Посмотрим". А на саммите НАТО сказал, что "не знает, что будет с Крымом".

19.00 Пресс-конференция закончилась.

18.56 Вопрос о Крыме. Путин улыбнулся и напомнил, что позиция Трампа по Крыму известна - незаконная аннексия и подчеркнул, что Россия провела референдум "в соответствии с международными законами".

"Вопрос Крыма для России закрыт".

18.53 Путин подарил Трампу мяч с ЧМ-2018 со словами "Теперь мяч на стороне США".

Трамп перебросил мяч супруге: "Вот, Меланья, возьми для нашего сына"

18.51 Российский лидер отметил, что хотел победу Трампа на выборах президента, потому что тот выступал с улучшения отношений с РФ.

18.48 Американский президент отметил, что "был рад сказать в лицо" Путину о вмешательстве России в выборы президента.

При этом он отмтеил, что расследование против РФ по этому вопросу "стало катастрофой США".

"Демократы проиграли выборы из-за демократического процесса", - подчеркнул американский президент.

18.46 Трамп выразил опасения в связи с исчезновением транзита газа через Украину.

Лидер РФ, в свою очередь заявил, что заверил своего американского коллегу, что Россия готова сохранить транзит и продлить контракт, который истекает в следующем году, если хозяйствующие субъекты урегулируют споры.

18.44 Путин добавил, что две крупнейшие нефтегазовые страны могли бы и взаимодействовать для регулирования энергетического рынка, потому что ни России, ни США невыгодно ни в чрезмерно низких, ни в чрезмерно высоких ценах.

18.43 На вопрос о Северном потоке-2 Трампа ответил: "Думаю, что мы будем и далее соперничать. И соперничество будет плодотворным".

Он подчеркнул, что "у США есть много ресурсов", чтобы обеспечить поставки газа в Европу.

18.41 Вопрос Сирии Трамп назвал сложным, однако заверил, что США продолжат бороться с ИГИЛ.

18.39 Россия и США после окончания холодной войны могли поддерживать сильный диалог. Но сейчас наши отношения - наихудшие в истории, заявил президент США.

"Но после нашего саммита все изменилось. Конструктивный диалог между Россией и США может принести стабильность в этот мир", - считает он.

18.36 Трамп же назвал диалог глубоким и открытым.

"Разногласия между нашими странами хорошо известны. Но нам надо сосредоточиться на тех сферах, которые представляют наши общие интересы", - отметил он.

18.31 Лидер РФ заявил напресс-конференции, что в ходе переговоров в очередной раз подчеркнул необходимость соблюдения минских соглашений.

"Вашингтон должен был бы более решительно настаивать на выполнении украинским руководством минских соглашений", - сказазл Путин.

Конфликт на Донбассе он назвал "внутреннеукраинским кризисом".

18.29 Путин сообщил, что передал американскому коллеге записку, в которой изложены предложения по нераспространению ядерного оружия.

18.25 Российский президент заявил, что он "еще раз объяснил Трампу, что Россия никогда не вмешивалась в выборный процесс в других странах".

18.20 Путин предложил создать "новую философию" российско-американских отношений. Для этого необходимо привлечь экспертов и аналитиков. Он отметил, что все довольны "Первой полномаштабной встречей".

18.17 Видео-трансляция пресс-конференции Трампа и Путина.

18.15 Путин заявил, что переговоры прошли "в откровенной и деловой атмосфере".

"Считаю их весьма успешными и полезными. Мы рассмотрели текущее состояние и перспективы российско-американских отношений. Всем очевидно, что двусторонние отношения переживают тяжелый период. Однако эти трудности не имеют объективных причин", - начал свою речь президент РФ.

18.13 Трамп и Путин вышли к журналистам. Началась пресс-конференция.

18.08 Одного из журналистов вывели охранники. У него хотели изъять папку с документами, но он не отдал.

17.58 Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, который входит в состав российской делегации на переговорах в Хельсинки, заявил, что США позитивно настроены на решение проблем по Сирии.

17.55 Международные обозревателми отметили, что в начале встречи Трамп и Путин не упомянули Украину и Сирию, хотя они обозначены среди главных тем всего саммита.

17.44 Корреспондент американского телеканала ABC, со ссылкой на источник, сообщила, что на переговорах Путин готов сделать на встрече с Трампом предложения на счет Украины.

17.41 Бывший посол США в России Майкл Макфол, известный своей жесткой критикой Путина, дал интервью Настоящему времени по поводу саммита в Хельсинки.

17.36 Посол Украины в Финляндии показал один из баннеров, которые держали протестующие в Хельсинки.

17.25 Журналисты заполняют зал, где пройдет пресс-конференция по итогам переговоров Трампа с Путиным. По некоторым данным, она начнется через десять минут.

17.14 Журналистов на саммите кормят морковным супом с зеленым луком. Характерно, что тарелки сделаны из бамбука.

Президент Финляндии заявил, что на своих отдельных встречах с Путиным и Трампом поднимет вопрос загрязнения Арктики.

17.11 Британская газета Guardian уточнила слова Трампа о первом этапе переговоров.

"Я думаю, это хороший старт. Очень, очень хороший старт для всех", - сказал американский президент.

17.01 Стал известен состав переговорных делегаций. Со стороны Трампа сидят посол США в России Джон Хантсман, госсекретарь Майкл Помпео, глава аппарата Белого дома Джон Келли, советник по нацбезопасности Джон Болтон и эксперт по России Фиона Хилл.

С российской стороны на переговорах присутствуют пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, посол России в США Анатолий Антонов.

16.53 "Очень хороший старт", - ответил Трамп на вопрос журналиста после переговоров тет-а-тет.

16.42 Подробностей переговоров так и нет.

16.33 Теперь переговоры продолжатся при участии членов делегаций, включая главу МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео. По протоколу на него отведено менее двух часов.

16.25 Встреча Путина и Трампа в формате тет-а-тет завершилась. Переговоры длились два часа десять минут.

16.19 Один из ресторанов в Хельсинки к саммиту президентов создал новое блюдо Trumputin.

Оно состоит из выложенной на блин красной рыбы со сметаной и луком и американских панкейков с мороженым и ягодами.

16.16 проходила фотосессия Трампа и Путина.

16.12 Тем временем закончились переговоры Лаврова и Помпео.

16.09 Американский и российский президенты оставили записи в Книге почетных гостей Президентского дворца Финляндии. Трамп написал "Большая честь", а Путин ограничился подписью и датой.

15.57 СМИ обратили внимание, что Трамп подмигнул Путину в первые минуты общения, когда они показались перед видеокамерами.

15.45 Скоро подойдет к концу второй час переговоров Трампа с Путиным тет-а-тет.

15.30 Пресс-служба президента Финляндии опубликовала протокольное фото Владимира Путина, Дональда Трампа и Саули Ниинисте, сделанное перед началом саммита.

15.24 CNN, ссылаясь на американских чиновников, сообщает три причины для встречи тет-а-тет: Трамп хочет оценить Путина и установить с ним отношения; он опасается утечек информации о деталях переговоров; не хочет вмешательства в разговор помощников, у которых может быть более жесткая позиция по отношению к России.

15.16 МИД РФ в официальном аккаунте в Twitter ответил "Мы согласны" на утренний твит Трампа, в котором он заявил, что в ухудшении отношений с Россией виновна "многолетняя тупость" американского руководства.

15.03 Переговоры тет-а-тет продлятся полтора часа. Затем саммит будет проходить в расширенном составе.

14.59 Стало известно, что Трамп перед встречей с Путиным провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. В пресс-службе главы турецкого государства отметили, что он пожелал успеха Трампу на переговорах.

Reuters сообщает, что американский президент подчеркнул в разговоре важность воплощения совместного плана Турции и США по стабилизации ситуации в сирийском Манбидже для урегулирования ситуации в Сирии.

14.50 Опубликованы фотографии первых минут саммита президентов.

14.36 Сейчас параллельно проходит встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео.

14.34 Bloomberg напоминает, что Трамп обещал Великобритании на саммите поднять вопрос отравления Скрипалей.

14.28 Президенты отправились на переговоры тет-а-тет. С ними в комнате будут только переводчики.

14.24 Появились фотографии, как лимузины Трампа и Путина проезжает мимо протестующих.

14.18 Американский президент напомнил, что Россия и США обладают 90 процентами всего ядерного потенциала.

"Это не очень хорошо. Нужно решать, что с этим делать", - сказал Трамп.

14.16 Украина, Сирия, ядерная политика - такие темы заявил Трамп.

"У наших двух стран есть возможность, чтобы наладить наши взаимоотношения. Где-то около двух лет. Я надеюсь, чтобы отношения между нашими странами станут хорошими", - подчеркнул Трамп, напомнив, что говорил об этом стремлении еще в период своей президентской кампании.

14.14 Трамп поздравил Путина с успешным окончанием Чемпионата мира по футболу. Он сказал, что смотрел полуфинал и финал.

14.12 "Настало время поговорить по нашим двусторонним отношениям и по различным болевым точкам в мире, которых достаточно много", - сказал Путин.

14.10 Лидеры США и России встретились. Саммит можно считать официально открытым.

14.00 Трамп вошел во дворец в сопровождении Мелании. Сперва пройдет протокольная съемка, после чего начнутся переговоры в формате тет-а-тет. По окончании президенты проведут пресс-конференцию.

13.50 Подъехала американская делегация. Улицы финской столицы пустынны из-за жары +35.

13.42 Путин вошел во дворец. Саммит вот-вот начнется.

13.25 По Хельсинки Путин будет перемещаться на лимузине российского производства из проекта Кортеж. По сообщениям СМИ, автомобиль уже забрал президента РФ из аэропорта.

13.19 Тем временем в Президентском дворце, где будет проходить встреча, собрались уже около 1,5 тысячи журналистов.

13.17 Крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat в преддверии встречи запустила кампанию в защиту свободы прессы.

13.06 Самолет, на борту которого находится Путин, совершил посадку в аэропорту Хельсинки.

13.00 Рядом со дворцом президента Финляндии, где пройдут переговоры, собралась небольшая группа протестующих против президента России, в числе которых есть несколько украинцев.

Также на площади собрались протестующие, которые выступают против политики Трампа.

Представители Amnesty International среди протестующих призывают Путина и Трампа "сделать права человека снова великими".

Также протесты проходили накануне саммита. Тысячи людей приняли участие в протестном марше.

12.54 Встреча президентов должна начаться с минуты на минуту. Она назначена на 13.20. Время в Хельсинки совпадает с киевским.

12.50 Госсекретарь США Майкл Помпео в Twitter пожелал всем доброго утра, отметив, что ожидает встречи с российским президентом.

12.48 На завтраке с президентом Финляндии Трамп отметил, что НАТО "никогда не была сильнее", чем сейчас, а также поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи с Путиным. "Мы будем в порядке", - сказал американский лидер.

12.44 Президент Финляндии надеется, что на встрече Трампа с Путиным получится прийти к договоренностям в вопросах разоружения и контроля над ядерным вооружением.

"Сейчас мы находимся на таком этапе существования договора СНВ, который требует нового импульса", - сказал Ниинисте, отметив, что не думает, что в Хельсинки будет подписан новый договор.

12.30 CNN считает, что встреча Путина с Трампом может послужить российскому президенту отвлекающим маневром.

"Да, в России прошел Чемпионат мира по футболу, однако этот праздник длиной в целый месяц не смог внушить россиянам ощущение благополучия и процветания", - пишет аналитик издания.

12.15 Трамп, тем временем, встретился с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

"Встреча президента Ниинисте с Трампом завершилась в 10.44, когда Трамп отправился в отель [из резиденции президента Финляндии в Мянтюниеми]. Трамп помахал журналистам из окна автомобиля, когда уезжал", - сообщила местная газета.

12.00 Обозреватель DW Кристиан Триппе считает, что у Путин и Трампа разные цели. Американские президент хочет добиться медийного эффекта, сделав из саммита шоу. У российского президента, напротив, обширная повестка дня: он хочет получить карт-бланш в войне в Сирии, свободу действий в Украине, чтобы Запад признал аннексию Крыма "воссоединением" и отменил санкции. 11.45 Трамп заявил, что у него низкие ожидания от встречи: "Я еду с низкими ожиданиями. Я не еду с высокими ожиданиями". 11.30 Когда Трампа спросили о целях встречи, он сказал, что расскажет об этом потом, заявив, что от беседы мировых лидеров ничего плохого не случится. "Я считаю, встречаться хорошо. Я верю во встречи. Я считаю, что провести встречу с Кимом было правильно. Я считаю, это очень хорошо. Так что встречи с Россией, Китаем, Северной Кореей - я верю в это. Ничего плохого не случится, а может случиться хорошее", - заявил он. 11.00 Трамп вместе с супругой Меланией находится в Хельсинки с 15 июля. В Европе он еще с середины прошлой недели. Сначала он принял участие в саммите НАТО, затем посетил Великобританию, где его встретили многотысячными акциями протеста. 10.45 Трамп в Twiiter назвал причину наихудших за всю историю отношений с Россией. "Наши отношения с Россией еще никогда не были хуже благодаря многолетней глупости и тупости руководства США, а также нынешней охоте на ведьм", - написал он. 10.30 За три дня до саммита Минюст США обвинил 12 сотрудников российской разведки во вмешательстве в выборы президента. Следствие считает, что в 2016 году россияне взломали серверы Демократической партии, украли оттуда документы и опубликовали их от имени несуществующих хакеров DCLeaks и Guccifer 2.0. Американские политики призвали Трампа отменить встречу с Путиным. С такими заявлениями выступили демократы, а республиканец Джон Маккейн призвал отменить саммит, "если президент не готов призвать Путина к ответу".



