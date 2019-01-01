Вступил в силу закон о госбюджете на 2019 год

Расходы в госбюджете запланированы в объеме 1 трлн 112 млрд 129 млн 997,6 тысяч грн, в том числе расходы общего фонда - 1 трлн 5 млрд 767млн 548,6 тысяч грн и расходы специального фонда - 106 млрд 362 млн 449 тысяч грн.

Документ предусматривает возвращение кредитов в госбюджет в размере 9 млрд 728 млн 634,9 тысяч грн, в том числе возвращение кредитов в общий фонд в сумме 8 млрд 322 млн 346,8 тысяч грн и спецфонда - 1 млрд 406 млн 288,1 тысяч грн.

Также из госбюджета планируют предоставить кредиты в сумме 13 млрд 719 млн 766,5 тысяч грн, в том числе из общего фонда - 679 млн 913,2 тысяч грн и спецфонда - в размере 13 млрд 39 млн 853,3 тысяч грн.

Предельный объем дефицита госбюджета определили в размере 89 млрд 989 млн 320 тыс. грн, в том числе общего фонда - в объеме 69 млрд 617 млн 200 тыс. грн и специального фонда - в сумме 20 млрд 372 млн 120 тыс. грн.

Оборотный остаток средств госбюджета определили в размере до 2% расходов общего фонда бюджета.