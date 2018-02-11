Вступил в силу закон о временных разрешениях на вещание в зоне АТО

Источник: Українські новини

В Украине вступил в силу закон о временных разрешениях на вещание в зоне АТО, согласно которому Нацсовет получил полномочия выдавать временные разрешения телерадиокомпаниям, которые работают в районах Донецкой и Луганской областей и в регионах, граничащих с аннексированным Крымом.

Такое разрешение выдается безвозмездно и без проведения конкурса - по принципу заявок - и действует в течение года.

Нацсовет сам должен определить порядок выдачи и аннулирования разрешения на временное вещание, условия разрешения и порядок осуществления надзора за соблюдением законодательства соответствующими компаниями.

Требования к программной концепции вещания основаны на принципах защиты интересов государства, противодействия информационной агрессии, сбалансированного и непредвзятого информирования аудитории об общественно значимых событиях в Украине.