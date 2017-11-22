ВСУ готовы к обострению ситуации на линии фронта на луганском направлении, - Полторак

Источник: 112.ua

Вооруженные силы Украины готовы к обострению ситуации на линии фронта на луганском направлении, в случае обострения они будут действовать адекватно. Об этом журналистам заявил министр обороны Степан Полторак.

"В Луганске очередной раз одна преступная группировка меняет другую. Относительно ВСУ: мы готовы к изменению ситуации, обострению ситуации в направлении Луганска. Если будет обострение, то мы будем действовать адекватно. Мы к этому готовы, мы отслеживаем ситуацию", - сказал он.

Напомним, вчера центр оккупированного Луганска заблокировали люди в военной форме с автоматами на бронетранспортере, которые, по сообщениям боевиков, не имели никакого отношения к их группировкам. Уже после обеда те же информационные ресурсы боевиков распространили официальное заявление "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета, в котором говорилось о том, что в "республике" пресекли деятельность "украинской ДРГ".

Днем ранее главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий уволил "министра внутренних дел" Игоря Корнета, однако тот отказался подчиняться приказу. Некоторые информагентства боевиков сообщали о том, что именно Корнет забаррикадировался в здании "МВД".

После появления вооруженной техники на улицах Луганска было проведено внеочередное заседания Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны Украины. В ходе заседания президент Петр Порошенко заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к любому развитию событий ради обеспечения безопасности мирного населения в связи с обострением ситуации в отдельных районах Луганской области.

В ОБСЕ сообщили, что наблюдатели зафиксировали колонну военной техники, которая сначала была замечена возле Дебальцево Донецкой обл., потом, по мнению ОБСЕ, вероятно, эта же колонна направлялась в сторону Луганска. Также в ОБСЕ заявили о машинах военного типа и присутствии вооруженных лиц вокруг здания так называемого "министерства внутренних дел "ЛНР. Уже сегодня стало известно о захвате "силовиками МВД" здания "генпрокуратуры ЛНР" и аресте всех ее сотрудников, включая "руководство".